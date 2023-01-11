Borsa İstanbul'da gong, QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi için çaldı.

Gong törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, QNB Finansportföy Yönetim Kurulu Başkanı Enis Kurtoğlu, QNB Finansportföy Genel Müdürü Egemen Erden ve QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök katıldı.

Gong töreninde konuşan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, QNB Finansbank olarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir geleceği desteklemek ve bu sorumlulukla yapmaya çalıştıklarını belirtti.

İklim değişikliği ile mücadele ve herkes için eşit bir gelecek yaratma bakış açısını tüm faaliyetlerinin temeline almak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Tan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz sosyal sorumluluk projelerinden bankamızın tüm yaşam alanlarına, verdiğimiz kredilerden finansal kapsayıcılık adına yaptığımız çalışmalara, insan kaynakları süreçlerimize kadar sürdürülebilirliği ve temiz bir geleceği her şeyin merkezinde tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada bu sorumluğun yalnız bize ait olduğunu değil, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm şirketlere ait olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla gerek finans sektöründen gerek tüm şirketlerden bu konuda ellerinden geleni yapmaları konusunda burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün yaptığımız gong töreninde tüm kamuoyuna QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi'ni ve bu konudaki kararlılığımızı bu endeksi açarak göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. Hayata geçirdiğimiz bu endeksin iklim krizi ile mücadelenin stratejik önemine dikkati çekmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Banka olarak yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapma, mevcut altyapının ölçeğini büyütmeye yönelik finansmanları sağlama konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz desteği önümüzdeki dönemde de göstermeye devam edeceğiz."

QNB Finansportföy Genel Müdürü Egemen Erden ise QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi'nin Türkiye'de temiz enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin tespitine yönelik bir araç olduğunu, yönetmekte oldukları QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu için de bir karşılaştırma ölçütü olacağını bildirdi.

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi

Verilen bilgiye göre, Borsa İstanbul'da yayınlanmak üzere QNB Finansportföy'ün oluşturduğu QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi, faaliyet gelirlerinin büyük çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim ve dağıtımı veya bu alanda kullanılan teknolojilerin ya da bileşenlerin üretim veya satışından elde eden şirketlerin portföylerinin fiyat ve getiri performansı ile oluşturuldu.

Endeks kapsamına ilk aşamada, payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören, enerji üretim kapasitesinin kaynağının asgari yüzde 75'i temiz enerji kaynaklarından oluşan ve faaliyet gelirlerinin asgari yüzde 75'ini temiz enerji faaliyetlerinden elde eden 15 şirket dahil edildi.

Söz konusu endekste yer alan 15 şirket; güneş paneli üretimi, jeotermal, rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik santrali, biyokütle enerjisi gibi faaliyet alanlarında olan şirketlerden belirlendi.

Temiz enerji kaynakları; fosil yakıtlar hariç çeşitli yöntemlerle enerji üretiminde kullanılabilen atıklar, biyogaz/biyokütle, dalga, güneş, hidrojen, jeotermal, rüzgâr ve su dahil her türlü yenilenebilir enerji kaynakları olarak ele alındı.