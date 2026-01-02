Borsa İstanbul'da kritik gün: T+1 uygulaması deneme sürecine başlayacak

Borsa İstanbul Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas sürelerine ilişkin T+1 uygulamasının test sürecine geçmeye hazırlanıyor. Borsa İstanbul'un 29 Ağustos'ta yaptığı duyuru kapsamında, 5 Ocak Pazartesi gününden itibaren T+1 uygulamasına yönelik test sürecinin başlanacağı ifade edilmişti.

Tüm üyelere katılım çağrısı yapılmıştı

Yapılan açıklamada, Borsa İstanbul Grubu’nun sermaye piyasalarında işlem gerçekleştiren yatırımcıların işlem maliyetlerini düşürmek, işlem sonrası riskleri azaltmak ve küresel piyasalardaki takas süreçleriyle uyumu sağlamak amacıyla "T+1" takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliğini ele aldığı belirtilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu geçişin sermaye piyasalarına muhtemel etkileri ile piyasa katılımcıları açısından yaratabileceği sonuçların ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi için tüm paydaşların dahil olduğu bir istişare sürecinin yürütüldüğü ifade edilmişti.

Duyuruda ayrıca, test aşamasına tüm üyelerin aktif şekilde katılım göstermesinin beklendiği vurgulanarak, olası teknik uyumsuzluklar veya aksaklıkların erken safhada tespit edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Borsada T+1 uygulaması nedir?

T+1 uygulaması, borsada yapılan bir alım ya da satım işleminin parasının ve menkul kıymetin işlem gününden bir iş günü sonra (T günü + 1 gün) karşılıklı olarak tamamlanması anlamına gelir. Yani yatırımcı bugün hisse senedi alıp satarsa, para ve hisse aktarımı ertesi gün gerçekleşir. T+1 sistemiyle, işlemlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayarak yatırımcının parasına veya hissesine daha çabuk kavuşmasına, piyasalarda biriken risklerin azalmasına ve uluslararası piyasalardaki modern takas standartlarıyla uyum sağlanmasına yardımcı olur.