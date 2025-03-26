Borsa İstanbul’da üç dev şirketten pay geri alım programı!

Borsa İstanbul’da şirketler pay geri alım programlarına hız verirken, Halkbank, Turkcell ve ICU Girişim yeni geri alım kararlarıyla dikkat çekti.

Halkbank, 3 milyar TL’ye kadar pay geri alım programı başlattığını duyururken, programın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren azami 3 yıl süreceğini açıkladı.

Dün de BDDK, bankaların pay geri alımlarında yeni bir esneklik kararı almıştı. Bu kararla birlikte bankalar geri aldıkları hisseleri çekirdek sermayeden düşmeden bilançolarında tutabilecek.

Turkcell'den 8,5 milyar liralık fon

Geri alım programını devreye alan bir diğer şirket ise Turkcell oldu. Şirket, 8,5 milyar TL fon ayırarak pay geri alımı yapacağını KAP’a bildirdi. Program süresi azami 3 yıl olarak belirlenirken, şirket çıkarılmış sermayesinin yüzde 10’una kadar geri alım gerçekleştirebilecek.

Borsa’daki hareketlilik ICU Girişim ile devam etti. ICU Girişim, 26 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere azami 3 yıl süreyle pay geri alım programı başlatacağını duyurdu.

Bu adımlar, piyasalarda güven artırıcı hamleler olarak değerlendirilirken, yatırımcılar geri alım programlarının hisse fiyatlarına etkisini yakından takip ediyor.