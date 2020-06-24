Borsa İstanbul'da yatay başlangıç

24 Haziran 2020

Salı gününü yüzde 0.13 artışla 115 bin 338 puanda tamamlayan BİST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0.03 artışla 115 bin 369 puanda başladı.

Bankacılık endeksi güne yüzde 0.35 düşüşle 132 bin 306,01 puanda başlarken bir önceki güne göre 508,1 puan kaybetti. Holding endeksi yüzde 0.11 artışla 96 bin 472 puanda.

Analistler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerdeki toparlanma sinyallerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade ederek, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

COVID-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116 bin ve 118 bin seviyelerinin direnç, 112 bin puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.