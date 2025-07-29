Borsa İstanbul'dan gayrimenkul sertifikalarına yeni ayar: Fiyat marjı yarıya indi

Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikaları için önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce yüzde 10 olarak uygulanan fiyat marjı, yeni düzenlemeyle yüzde 5'e indirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapılan duyuruda, gayrimenkul sertifikalarında bundan böyle yüzde 5'lik fiyat marjının geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Değişikliğin yer aldığı Pay Piyasası Prosedürü'ne Borsamız kurumsal internet sitesinden ulaşılabilecektir. Bilgi edinilmesini rica ederim" ifadesine yer verildi.