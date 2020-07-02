Borsa İstanbul'dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

02 Temmuz 2020

Çin'de ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, küresel bazda merkez bankalarının ve hükümetlerin trilyonlarca dolarlık önlemler almasına sebep oldu. Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük çoğunluğu henüz salgın öncesi seviyelerin oldukça uzağında yer alırken, Borsa İstanbul pozitif ayrıştı.

BIST 100 endeksi, Ocak 2020'de rekor seviye olan 124 bin 536,60 puana çıkmasının ardından COVID-19 salgının etkisiyle 81 bin 936,40 seviyesine kadar gerilese de bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı.

Yılın ikinci çeyreğinde 89 bin 643,71 puandan 116 bin 524,78 puana çıkan BIST 100 endeksinde, bu dönemde kaydedilen yaklaşık yüzde 30'luk artış, çeyreklik bazda son 11 yılın en güçlü değer kazancına işaret etti.

BIST 100 endeksi yılın ilk yarısında ise yüzde 1,84 değer kazanarak, dünya borsaları arasında bu dönemde getiri sağlamayı başaran ender endekslerden biri olurken, işlem hacmi yatırımcı sayılarında da rekor üzerine rekor kırdı.

BIST 100 endeksi, haziranda en yüksek 116 bin 970,70 puanı görmesinin ardından bu seviyenin hemen altında 116 bin 524,80 seviyesinden yılın ilk yarısını tamamlarken, aylık bazda ise yüzde 10,43'lük arttı.

Analistler, BIST 100'de yaşanan yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ve "üreterek büyüyen Türkiye" hikayesinin en önemli etkenler olduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerle, pay piyasalarında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 100'den fazla artarak 343 binden 790 bine ulaşırken, toplam yatırımcı sayısı da 1,5 milyonu aştı.

Kaynak: AA