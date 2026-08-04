Borsa mağdurları siyasete giriyor: Parti kurma hazırlıkları başladı

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Güney Kore’de borsada yaşanan sert kayıpların ardından büyük zarar gören bireysel yatırımcılar, hissedarların haklarını savunacak bir siyasi parti kurmak için harekete geçti. Yatırımcılar, yeni siyasi oluşumun kuruluş sürecini resmen başlattı.

Kore Hissedar Hareketi Merkezi, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, geçici adı “Halk ve Hissedarlar” olan parti için kurucu üye kayıtlarının alınmaya başlandığını duyurdu.

Kendilerini "kumarhane piyasasının mağdurları" olarak tanımlayan yatırımcı grubu, haklarını siyasi zeminde savunabilmek amacıyla resmi adı "Halk ve Hissedarlar Partisi" olan oluşumu hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Borsadaki sert düşüş büyük kayıplara yol açtı

Güney Kore borsası KOSPI, yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan belirsizlikler ve bireysel yatırımcıların yoğun kaldıraç kullanımı nedeniyle son dönemde ulaştığı zirveden yaklaşık yüzde 25 gerileyerek sert bir düşüş yaşadı.

29 Temmuz’da endeksin gün içinde yüzde 11’e varan değer kaybı yaşaması üzerine borsada işlemler birkaç kez geçici olarak durduruldu. Aynı süreçte Samsung başta olmak üzere teknoloji şirketlerinin hisselerinde de sert kayıplar görüldü.

Her ne kadar satış dalgasının merkezinde yapay zeka ve yarı iletken şirketleri yer alsa da, hükümet onaylı kaldıraçlı ETF ürünlerinin binlerce küçük yatırımcıyı ağır zarara uğratması tepkileri daha da artırdı.

Yüz binlerce hesap tasfiye edildi

Borsa çöküşü sırasında 1,2 milyondan fazla kaldıraçlı yatırım hesabı teminat tamamlama çağrısıyla (margin call) karşı karşıya kaldı. Bu süreçte yüz binlerce bireysel yatırımcının hesaplarındaki varlıklar tasfiye edildi.

İlk büyük satış dalgasında tek bir gün içinde 360 binden fazla yatırım hesabı tamamen sıfırlandı. Verilere göre bu hesapların yüzde 62’si 35 yaşın altındaki yatırımcılara aitti.

14 milyon yatırımcının öfkesi siyasete taşınıyor

Yaklaşık 14 milyon bireysel yatırımcının bulunduğu Güney Kore’de başlatılan bu girişim, sermaye piyasalarına yönelik tepkinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Bu adım, dünya siyasetinde benzeri görülmemiş bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Partinin kısa vadede siyasi etkisinin sınırlı kalabileceği belirtilse de, borsa mağduru geniş yatırımcı kitlesinin ilerleyen süreçte ülke siyasetinde dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyor.

Resmi kuruluş için 5 bin üye şartı

Güney Kore mevzuatına göre bir siyasi partinin resmen kurulabilmesi için en az 5 bin kayıtlı üyeye ulaşması gerekiyor. Bunun yanında partinin en az beş farklı şehir veya eyalette resmi teşkilatlanmasını tamamlaması da yasal zorunluluklar arasında yer alıyor.