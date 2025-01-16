Borsa ne zaman yükselir? Mert Başaran tüyoyu verdi: Ne zaman ki...

Geçen günlerde Dünya TV YouTube kanalında yayınlanan Cebimdeki Dünya programına Sinan Engin'le birlikte konuk olan yatırım danışmanı ve tasarruf uzmanı Mert Başaran, sosyal medya hesabından ilgi çekici bir borsa anısı paylaştı.

“Borsanın en kötü günlerini yaşıyoruz zannedenlere” yönelik paylaşımında Başaran, 2000 yılında Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili yaşanan olumlu sürece atıf yaparak borsanın 150 dolardan 200 dolara geldiğini anımsattı.

Apartmandaki teyze bilenin “Ereğli alayım mı” diye sormaya başladığını ifade eden Mert Başaran, her gün borsada nasıl zengin olundu haberleri geldiğini ancak 94 krizini gördüğü için korkup borsadan çıktığını anlattı.

'Küçük yatırımcı delirip sattı'

Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde 2001’de yaşanan anayasa krizi sonrası 20 bin seviyesindeki endeksin 7 binlere düştüğünü ve borsanın 7 ile 10 bin arasında kaldığını söyleyen Başaran, küçük yatırımcısının delirip hisselerini sattığını ifade etti.

O dönemde kendi aldığı pozisyona ilişkin de bilgi veren Başaran, “Ben o dönemde sürekli ufak ufak alım yaptım. Borsa TL bazlı aynı noktayı 2024’te gördü. Yıllar sonra dola bazlı zirveyi 500 dolar geçti” dedi.

Mert Başaran 2001-2004 arası küçük yatırımcının borsadan çıktığını fakat o dönemde hisse toplayanların 2007’deki boğada servet elde ettiğini söyledi.

Ünlü yatırım danışmanı mesajını “Borsa uzun vadeli yatırımdır. Boğa piyasasında gelen yenilerini bezdirene kadar bekletirler. Ne zaman hepsi bezer gider, o zaman borsa uçar” ifadesiyle bitirdi.