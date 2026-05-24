Borsa yarın açık mı? 25 Mayıs Pazartesi borsa kapalı mı?
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından borsada yarınki durum merak edilmeye başlandı. Yatırımcılar konuya dair bilgi alabilmek için "Borsa yarın açık mı" sorusunu yöneltiyor.
Yeni haftaya giriliyor ve yeni haftada İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatilinin 9 gün olacağını açıklamasıyla birlikte, özel sektörde tatilin ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. Hisse senedi yatırımcılar da borsanın açık olup olmayacağını sorguluyor. İşte detaylar...
Evet, Borsa İstanbul 25 Mayıs'ta tam gün, 26 Mayıs'ta ise yarım gün açık olacak.
Borsada işlemler 27-28-29-30-31 Mayıs tarihleri arasında yapılmayacak. Yatırımcılar 1 Haziran'da alış-satış yapabilecek.