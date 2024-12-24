Borsa yatırımcısı yakından izliyor…. Yeni yılda kaç şirket halka arz olacak?

Bu hafta talep toplanacak olan Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş ile birlikte 2024 yılında toplam 34 halka arz gerçekleştirilmiş olacak. Yeni yıl için 100'ün üzerinde şirket halka arz için izahnamesini hazırladı.

Foreks Haber'in derlediği bilgilere göre, toplam 34 halka arzın piyasa değeri 59 milyar 513,1 milyon TL seviyesine ulaştı. 2023 yılında toplam 79 milyar 787,1 milyon TL değerinde 56 halka arz gerçekleştirilmişti.

Halka arzlarla birlikte 2023 yılı sonunda 539 olan Borsa şirket sayısı Armada Gıda'nın da katılmasıyla birlikte 573'e çıkacak.

En fazla halka arz mayıs ayında gerçekleşti

Mayıs ayı yedi halka arz ve 16,63 milyar TL piyasa değeriyle en fazla halka arzın gerçekleştiği ay oldu. Ocak ve kasım ayında ise halka arz yapılmadı. Şubat, mart ve ağustos ayları dörder halka arz ile ikinci sırayı paylaştı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırımları liste başında

Yılın en büyük halka arzları ise sırasıyla 4 milyar 503,3 milyon TL piyasa değeriyle Rönesans Gayrimenkul Yatırımları, 4 milyar 486,8 milyon TL piyasa değeriyle Lila Kağıt ve 4 milyar 166,3 milyon TL piyasa değeriyle Koton olarak sıralandı.

Halka arza aracı olan şirketler

Bu yıl halka arz olan şirketlerin 12'si Ana Pazar'da, 22'si ise Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Halk Yatırım Menkul Değerler, altı şirketin piyasaya açılmasına aracılık yaparak ilk sırada yer alırken, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) dörder halka arz ile ikinciliği paylaştı.

Ak Yatırım Menkul Değerler, İnfo Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler, QNB Finans Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler üçer, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Global Menkul Değerler, İntegral Yatırım Menkul Değerler, Yatırım Finansman Menkul Değerler ikişer ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, ALB Yatırım Menkul Değerler, Şeker Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ünlü Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler birer halka arza aracılık ettiler.

Yeni yılda daha fazla halka arz bekleniyor

2025 yılının 2024 yılına göre halka arz bakımından daha hareketli olması bekleniyor.

SPK Başkanı Ömer Gönül geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2025'te gelen talebe göre yüksek sayıda halka arz olacağını tahmin ettiklerini söyledi.