Borsada 7 şirketten temettü kararı: Ne kadar kar dağıtacaklar?
Borsa İstanbul'da işlem gören 7 şirketin yönetim kurulları temettü dağıtma kararı alırken, teklifler Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi. Şirketlerin teklifleri, genel kurul onayına sunulacak. İşte, kar şirketler ve oranları...
Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Akbank, Aygaz, Şişecam, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Naturelgaz'ın yönetim kurulları temettü dağıtım tekliflerini KAP'a bildirdi.
Ereğli Demir ve Çelik
Buna göre Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü teklifi sunacak. Temettü tarihi genel kurulda belirlenecek.
İskenderun Demir ve Çelik
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü teklifi sunacak. Temettü tarihi genel kurulda belirlenecek.
Akbank
Akbank A.Ş. (AKBNK) pay başına brüt 1,2220 TL, net 1,0387 TL temettü teklifi sunacak.
Hak kullanım tarihi 26 Mart 2025, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025 olacak.
Aygaz
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) pay başına brüt 12,55 TL, net 10,6675 TL temettü teklifi sunacak. Hak kullanım tarihi 2 Nisan 2025, ödeme tarihi 4 Nisan 2025 olacak.
Şişecam
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) pay başına brüt 0,6529 TL, net 0,5549 TL temettü teklifi sunacak. Hak kullanım tarihi 30 Mayıs 2025, ödeme tarihi 3 Haziran 2025 olacak.
Hacı Ömer Sabancı Holding
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL temettü teklifi sunacak. Hak kullanım tarihi 2 Nisan 2025, ödeme tarihi 4 Nisan 2025 olacak.
Naturelgaz
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) pay başına brüt 0,5797 TL, net 0,4927 TL temettü teklifi sunacak. Hak kullanım tarihi 28 Nisan 2025, ödeme tarihi 30 Nisan 2025 olacak.