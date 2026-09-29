Borsada düşüş, petrolde artış, altında savaş baskısı
BIST 100 dün yüzde 3’ü aşan kayıpla 12 bin 500 puanın altını test etti. İçeride fon soruşturmasının yeni gözaltıları ve tasfiye süreci piyasadaki risk iştahını baskılarken, dışarıda ABD-İran hattındaki gerilim petrolü yukarı çekti. Güvenli liman olarak görülen ons altın 4 bin 170 dolar seviyelerine kadar gerilerken, gümüşte kayıp yüzde 5’e ulaştı.
Borsa İstanbul yeni haftaya sert satış dalgasıyla başladı. BIST 100 endeksi cuma günkü 12.899,35 puanlık kapanışın ardından pazartesi seansına yüzde 1,62 düşüşle 12.689,87 puandan başladı. Ancak açılıştaki satış bununla sınırlı kalmadı. Günün ilk yarısında kayıp yüzde 2,71’e ulaşırken endeks 12.549,18 puana kadar geriledi. Öğleden sonraki işlemlerde satışların hızlanmasıyla BIST 100 12.500 puanın da altını test etti. Öğleden sonra endeks 12.457 puan seviyesine kadar gerilediği ve günlük kaybın yüzde 3,1’i aştığı görüldü. Endeks 9 Mart’tan bu yana ilk kez 12.500 seviyesinin altına indi. Borsa İstanbul günü yüzde 2.38 düşüşle 12.592 puandan tamamladı.
Borsada fon soruşturması baskısı
Yurt içi piyasalarda satışların önemli başlıklarından biri, haftasonunda da yeni gelişmelerin yaşandığı sermaye piyasası soruşturması oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 7 şüphelinin tamamının yakalandığı bildirildi. Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma giderek derinleştirilirken, kapatılan fonların tasfiyesine ilişkin koşullar da netleşmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, öncelikli olarak 1 milyon lira ve altındaki fon paylarının ödenmesi yönünde karar çıktığı ifade ediliyor. Son üç aylık dönem başta olmak üzere soruşturmaya konu fonlardaki tüm hesap hareketleri detaylıca incelenecek. Açılışta hafta sonu yaşanan haber akışının ardından en sert düşüş yüzde 8,41 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe görülürken, günün ilk yarısında bu sektördeki kayıp yüzde 9’u aştı. Bankacılık endeksi ilk yarıda yüzde 1,9, holding endeksi ise yüzde 4’e kadar dün gün içinde geriledi.
45 firma ve 19 fon için tedbir kaldırıldı
Soruşturmada piyasaya yönelik önemli bir diğer gelişme ise 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin kaldırılması oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda daha önce bazı kişi ve kurumların hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi yönünde tedbirler uygulanmıştı. SPK ve ilgili kurulların yeni değerlendirmeleri sonrasında 45 firma ve 19 fon için uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.
Borsa düşerken altın da kaçış noktası olamadı
İçeride fon soruşturmasının yarattığı baskıya dışarıdan da güçlü bir satış dalgası eşlik ediyor. Normal koşullarda jeopolitik gerilimlerin altın talebini desteklemesi beklenirken, bu kez tablo farklı gelişti. ABD-İran hattındaki görüşmelerin tıkanması petrol fiyatlarını yukarı iterken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden güçlendirebileceği ve ABD Merkez Bankası’nın para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceği beklentisi öne çıktı. Bu durum dolar ve ABD tahvil getirileri üzerinden faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın dün günü yaklaşık 4.172 dolarla son yedi haftanın en düşük seviyelerini gördü. Gün içinde 4.172 dolara kadar düşen ons altının kaybı yüzde 3,3’ü aştı. Türkiye’de ise dolar/TL’nin 49 liraya yakın bir seviyede seyretmesine rağmen gram altındaki düşüş daha belirgin oldu. Gram altın gün içinde 6.522 liraya kadar gerilerken, son işlemlerde yaklaşık 6.530 seviyesinde bulundu. Günlük kayıp yüzde 3’ü aştı. Gram altın güne 6.740 liradan başlamıştı.
Gümüşte satış daha sert
Değerli metallerde satışın en sert hissedildiği alanlardan biri ise gümüş oldu. Gümüşün ons fiyatı gün içinde 61 dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasa verilerine göre 28 Eylül’de gümüş yaklaşık 61,14 dolar seviyesinde işlem gördü. Gümüşteki baskının arkasında da petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD tahvil getirilerindeki artış, doların güçlenmesi ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor. Gümüşte kayıp gün içinde yüzde 5’i aştı.
Petrol 100 dolara yakın
Enerji cephesinde ise Brent petrol 100 dolar sınırının hemen altında seyrediyor. 28 Eylül işlemlerinde Brent vadeli kontratları 98,92 dolar seviyesini gördü. Gün içindeki hareket aralığı 97,63- 99,58 dolar oldu. Son işlemlerde fiyat yaklaşık 99 dolara yakın bir seyir izledi. Petrol fiyatındaki yükselişin temel nedeni ABD-İran hattındaki belirsizlik oldu. ABD Başkanı Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik teklifini reddetmesi sonrasında piyasalar jeopolitik risklere yeniden odaklandı.
CDS dört ayın zirvesine çıktı
Türkiye’nin risk priminde de dikkat çekici bir hareket yaşandı. Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt takası, yani CDS primi, 251 baz puanı test ederek mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Böylece Türkiye gelişmekte olan piyasalar içinde yüksek risk primiyle fiyatlanan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye’nin CDS’i eylül ayının başında 220 baz puanın altına kadar gerilemişti. Son hareket, fon soruşturması kaynaklı iç piyasa belirsizliğinin ülke risk algısına da yansıdı.
Karahan Meclis'te sunum yapacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 6 Ekim'de sunum yapacak. Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.
“Tedbirler gerçek kişiler İçin sürüyor”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şirket ve fonlar üzerindeki adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı. SPK Başkanı imzalı yazıda, SPK, Başsavcılığa yaptığı bildirimde soruşturmadaki suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz etmezken, 26 Eylül tarihli müzekkerede "sorumlu tüzel kişiler" ve "sorumlu fonlar" listelerinde yer alan şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını bildirdi. Başsavcılık tarafından şirket ve fonlara yönelik tedbirlerin kaldırılması, SPK'nın 131 fonun TEFAS'ta işleme kapatılması ve tasfiyesine yönelik kararlarını ise ortadan kaldırmıyor. SPK'nın yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının düzenli işleyişi kapsamında aldığı idari kararlar ayrı şekilde uygulanmaya devam ediyor.
Fon soruşturmasında gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerlerine ilişkin incelemeler devam ederken, adli makamların bir taraftan suçtan kaynaklandığı değerlendirilen kazançların ve sorumluların tespitine, diğer taraftan ise mağdur yatırımcıların haklarının korunmasına ve piyasalarda ilave mağduriyet oluşmamasına yönelik süreci birlikte yürüttüğü belirtiliyor.
Mehmet Şimşek: Meşru yatırımcıların hakları gözetiliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de fon sektöründeki gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için gereken tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirtti. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacağını ve fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini açıkladı. Şimşek, başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken adımların atılacağını kaydetti. Şimşek, yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmesinin önem taşıdığını belirtti.
SPK: 17 Eylül’de iptal edilen talimatlar için ödeme yapılacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin açıklama geldi. SPK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 17 Eylül 2026 tarihli Kurul bülteninde ünvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların 17 Eylül itibarıyla TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ve ünvanlarına yer verilen fonların tasfiyeye konu edildiği hatırlatılarak, tasfiyeye konu fonların güncel listesi ile söz konusu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin de durdurulduğu belirtildi. Duyuruda, şunlar kaydedildi: "Dolayısıyla, 17 Eylül'de tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS'a iletilen ve platform tarafından 17 Eylül ve 57/1707 sayılı Kurul kararının gereğini yerine getirmek amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır. Diğer taraftan, 17 Eylül ve 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde ilan edilen tasfiye usul ve esaslarının A/6 hükmünün uygulanması bakımından, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamındadır."
Fitch’ten finansal istikrar mesajı
Fitch Ratings, fon tasfiyelerinin ardından yetkililerin attığı adımların hisse piyasasının istikrar kazanmasına yardımcı olduğunu değerlendirdi. Fitch’in değerlendirmesinde Merkez Bankası’nın likidite desteği ile türev piyasalardaki teminat koşullarına yönelik adımların piyasa üzerindeki baskıyı sınırlamaya yardımcı olduğu belirtildi. Kuruluş, yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin ülke kredi notu üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemediğini bildirdi.