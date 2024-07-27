Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kaybettirirken İsviçre frangı kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,37 değer kaybederek 10.891,42 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.838,43, en yüksek 11.245,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,65 değer kaybederek 12.293,58 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,16 azalışla 10.367,05 puan, Sanayi Endeksi 0,28 kayıpla 14.772,73 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 3,90 değer kazancıyla 14.792,27 puan oldu.

Agrotech Teknoloji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,99 ile Agrotech Teknoloji oldu.

Agrotech Teknoloji’yi, yüzde 17,02 ile CW Enerji, yüzde 14,94 ile Arçelik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,69 ile Aksa Akrilik, yüzde 11,78 ile Türkiye İş Bankası (C), ve yüzde 10,60 ile Mavi Giyim olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 562 milyar 969 milyon lirayla Koç Holding, 524 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA ve 416 milyar 70 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.