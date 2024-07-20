Borsada en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,83 değer kazanarak 11.156,20 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.045,57, en yüksek 11.252,11 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,01 değer kazanarak 12.758,97 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,04 artışla 10.596,15 puan, Sanayi Endeksi 0,52 kazançla 14.814,83 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 0,47 değer kazancıyla 14.237,31 puan oldu.

En çok prim yapan hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,78 ile 1000 Yatırımlar Holding oldu.

1000 Yatırımlar Holding’i, yüzde 9,81 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret, yüzde 9,61 ile de Eczacıbaşı İlaç izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,66 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, yüzde 7,95 ile Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve yüzde 7,52 ile Koza Anadolu Metal Madencilik olarak sıralandı.

En değerli üç şirket

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 571 milyar 84 milyon lirayla Koç Holding, 551 milyar 40 milyon lirayla Garanti BBVA ve 438 milyar 249 milyon lirayla Türkiye İş Bankası (C) oldu.