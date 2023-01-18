Borsada gong Astor Enerji için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, Türkiye’nin yerli transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticilerinden Astor Enerji için çaldı.

Gong törenine, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Astor Enerji Başkan Vekili Enver Geçgel, Astor Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Geçgel, Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, Astor Enerji İhale ve Şartname Müdürü İlknur Geçgel ve TEB Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yenidoğan ile TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı katıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Astor Enerji, gelen yüksek taleple, 2 milyar 625 milyon TL halka arz geliri ve 691 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik eden Ergun, şunları kaydetti:

"Astor Enerji elde ettiği halka arz gelirini, bir yandan kapasitesini arttırmak ve ayrıca işletme sermayesi için kullanırken, diğer yandan da güneş enerjisi santrali ve elektrikli araçlar şarj istasyonları yatırımı yapacaktır. Sektöründe kırk yıllık sanayi tecrübesi ile İSO 500 listesinde yer alan Astor Enerji’nin Borsa İstanbul ailesine katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu değerli şirketimize, Borsamıza hoş geldiniz diyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Yatırımcılarımızın desteğiyle daha güçlü adımlar atacağız"

Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, Cumhuriyetin 100’üncü yılında, Astor Enerji için önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını ifade ederek, "Bugün son teknoloji ile donatılmış Avrupa’nın en büyük transformatör üretim tesislerinden olan fabrikamız, AR-GE Merkezi’miz, Avrupa’nın en büyük kapasitesine sahip laboratuvarlarından biri olan test laboratuvarımız, 6,6 MW kurulu güce sahip çatı Güneş Enerji Santrali’miz ve 1500’ün üzerinde çalışanımızla ülkemiz için değer yaratıyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin yanı sıra dünyada 90’ın üzerinde ülkeye ürünlerini ulaştırdıklarını belirten Ünsal, şöyle devam etti:

"Rekor taleple sonuçlanan halka arzımızdan aldığımız güçle, Türkiye'deki yerli üretici olarak liderliğimizi sürdürürken, uluslararası pazardaki mevcut payımızı artırmayı ve markamıza değer katacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemizi sürdürürken, yatırımcılarımızın desteğiyle daha güçlü adımlar atacağız. Gücümüze ortak olan tüm yatırımcılarımızla birlikte Sermaye Piyasası Kurumu ve Borsa İstanbul’a, Astor Enerji Ailesi’ne, halka arz sürecini yöneten TEB Yatırım’ın değerli yönetici ve uzman ekibine teşekkür ederiz."

"Astor Enerji’nin halka arzına liderlik etmekten gurur duyuyoruz"

TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı ise TEB Yatırım olarak yakın zamanda 25. kuruluş yılını kutladıklarını belirterek, "Kuruluşundan bugüne Türkiye sermaye piyasalarında pek çok ilke imza atmış olan şirketimiz halka arzlara mümkün olduğunca iştirak etmeye çalışsa da taviz vermediği uluslararası standartlar sebebiyle liderlik konusunda her zaman çok seçici bir tutum sergilemiştir." ifadelerini kullandı.

Üretim, istihdam ve ihracata önemli destek veren, stratejik bir sektörde faaliyetlerini başarıyla yürüten ve yatırımcılar için çok ilgi çekici bir finansal hikayesi olan Astor Enerji’nin halka arzına liderlik etmekten gurur duyduklarını dile getiren Yazıcı, "Bu özelliklere sahip daha pek çok güzide firmamızın uzun vadeli kaynak ihtiyaçları için sermaye piyasalarını daha çok tercih etmesini bekliyor ve biz de TEB Yatırım olarak halka arzlarda daha fazla pay sahibi olarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, yatırımcılara ayırdığı paylara 34,5 kat fazla talep gelen Astor Enerji, bugün Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar’da "ASTOR.E" koduyla işlem görmeye başladı.