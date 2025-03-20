Borsa'da hisse geri alım kararları! Şirketler peş peşe açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün borsadaki gelişmelerin ardından, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olmak üzere, şirketlerin yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatabileceğini ve mevcut geri alım programlarına belirli esneklikler sağlanacağını bildirmişti.

Bu kararın ardından şirketler peş peşe geri alım açıklamalarında bulundu.

THY'den 5 ay sonra geri alım kararı

Türk havacılık devi THY, Borsa İstanbul'da pay geri alımı yaparken, KAP bildirimine göre, toplam 166 bin TL nominal tutarlı işlemler 298,25-299,00 TL aralığında gerçekleştirildi. Banka en son 14 Ekim 2024 tarihinde pay geri alımı yapmıştı.

Banka en son 14 Ekim 2024 tarihinde pay geri alımı yapmıştı.

Halkbank'tan 2 yıl sonra pay geri alımı

SPK'nın kararının ardından harekete geçen bir diğer şirket ise Halkbank oldu. Kamu bankası 22 ay sonra ilk kez Borsa İstanbul'da pay geri alımı yaptı.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam 2 milyon TL nominal tutarlı işlemler 21,16-21,24 TL aralığında gerçekleştirildi. Banka en son 26 Mayıs 2023 tarihinde pay geri alımı yapmıştı.

Doğan Holding'te geri alım kararı

Doğan Holding 1,5 milyar TL'lik hisse geri alım programını olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada geri alım için ayrılan fon tutarının 1,5 milyar TL olduğu ve bu fonun holdingin kendi kaynaklarından karşılanacağını belirtildi. Holding tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise pay başına brüt 0,31 TL, net 0,26 TL peşin kâr payı ödemesi teklifi yapılacağını belirtildi.

30 gün süre ile geri satılamayacak

Geri alınan hisseler, alım tarihinden itibaren 30 gün boyunca satılamayacak. Satış sürecinde "ilk giren ilk çıkar" yöntemi uygulanacak ve hisseler en fazla üç yıl içinde elden çıkarılabilecek.