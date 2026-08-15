Borsada hızlı kazanç hayali ters tepti: Genç yatırımcılar 'başarısız' hissediyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsalarda kısa sürede yüksek kazanç elde etme isteği, özellikle genç yatırımcıları günlük alım-satım işlemlerine yöneltiyor. Ancak yeni bir araştırma, bu yöntemin beklenen sonucu vermediğine işaret etti. Günlük hisse senedi işlemi yapan genç erkeklerin yüzde 64'ünün kendisini "başarısız" olarak gördüğü ortaya çıktı.

Institute for Family Studies tarafından gerçekleştirilen ve Bloomberg'de yayımlanan araştırma, genç yatırımcıların borsadaki davranışlarına ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmaya göre 18-29 yaş arasındaki genç erkeklerin yüzde 25'i günlük olarak hisse senedi alım-satımı yapıyor. Günlük işlem yapanların yüzde 64'ü ise kendisini "başarısız" olarak tanımlıyor.

Araştırmada yatırımcıların ne kadar kazanç veya kayıp yaşadığına ilişkin bir veri paylaşılmadı. Haberde aktarılan diğer araştırmalara göre ise günlük işlem yapan yatırımcıların yaklaşık yüzde 95'inin para kaybettiği tahmin ediliyor.

Hızlı kazanç isteği riski artırıyor

Borsalarda yaşanan güçlü yükselişler, özellikle sosyal medyada kısa sürede yüksek kazanç elde eden yatırımcıların öne çıkmasıyla birlikte "fırsatı kaçırma korkusunu" (FOMO) artırabiliyor.

Bu durum yatırımcıların uzun vadeli bir strateji yerine kısa vadeli fiyat hareketlerinden kazanç sağlamaya çalışmasına yol açabiliyor.

Uzmanların dikkat çektiği temel risklerden biri ise günlük işlemlerde kullanılan paranın yatırımcıların kaybetmeyi göze alamayacağı birikimlerden karşılanması.

Uzun vadeli yatırım öne çıkarılıyor

Günlük alım-satım yerine geniş ölçüde çeşitlendirilmiş fonlara uzun vadeli yatırım yapılmasının daha sürdürülebilir bir seçenek olabileceği belirtiliyor.

Haberde örnek olarak ABD'deki geniş hisse senedi piyasasını takip eden Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) gösterildi. Yaklaşık 3 bin 531 hisseyi bünyesinde bulunduran fon, yatırımcıların tek tek şirket seçmek yerine ABD piyasasının geniş bir bölümüne yatırım yapmasına imkan sağlıyor.

Verilere göre fonun yıllık ortalama getirisi son beş yılda yüzde 11,75, son 10 yılda ise yüzde 14,53 seviyesinde gerçekleşti.

Ayda 500 dolar yatırımla dikkat çeken hesap

Haberde uzun vadeli yatırımın olası sonuçlarına ilişkin bir hesaplamaya da yer verildi.

Buna göre her ay 500 dolar yatırım yapıldığı ve yıllık ortalama yüzde 11,75 getiri sağlandığı varsayımında birikimin 10 yıl sonunda yaklaşık 104 bin dolara ulaşabileceği hesaplandı.

Aynı getiri varsayımıyla birikimin 20 yılda yaklaşık 420 bin dolara, 30 yılda 1,38 milyon dolara ve 40 yılda 4,29 milyon dolara çıkabileceği öngörüldü.

Söz konusu hesaplamalar geçmiş getirilerin gelecekte de devam edeceği varsayımına dayanırken, geçmiş performans gelecek dönem getirileri için garanti oluşturmuyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, özellikle genç yatırımcılar açısından kısa sürede yüksek kazanç hedeflemek yerine uzun vadeli, düzenli ve çeşitlendirilmiş yatırım stratejilerinin önemini yeniden gündeme taşıdı.