Borsada ikinci yarı portföyleri hazır

Ufuk KORCAN / PARANIN ROTASI

Son yıllarda yaşadığımız olumsuz haberler zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. Filmlere konu olabilecek COVID-19 pandemisi, aşıların yaygınlaşmasıyla gündemde alt sıralara inmeye hazırlanırken Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermişti. Türkiye’nin kuzeyindeki sıcak çatışma, bir anda enflasyonu küresel bir sorun olarak masanın ortasına bıraktı. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere çok sayıda ülke merkez bankası fırlayan enflasyon rakamlarıyla mücadele etmek için faiz silahını çekti. Artan faizlerin talebi azaltacağı ve resesyona neden olabileceği konuşulurken ABD-Çin-Tayvan, Kosova-Sırbistan gerginliği savaş tamtamlarının seslerini yükseltti.

Enflasyon kadar yükseldi

Neyse ki hem ABD ile Çin, hem de Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik belli bir noktadan sonra uzamadı. Ancak bu iki bölgede ipler bir daha gerilmeyecek demek değil. Önümüzdeki dönemde piyasaların unuttuğu bir anda bu bölgelerde gerginlik yeniden alevlenebilir. Evet, savaş endişelerinin şu anlık atlatılması, bilanço sezonunda güçlü gelen rakamların etkisiyle borsalar kısa vadeli şoku atlatıp yönlerini yukarı çevirdi. Yılbaşından bu yana yüzde 46.5 yükselen BİST 100 Endeksi, son 1 haftada da yüzde 7’lik bir performansa imza attı.

Hedefler revize ediliyor

BİST 100 yılbaşından bu yana yüzde 46.5 yükseldi ama TÜFE ilk 7 ayda yüzde 45.72 arttı. Yani endeks ilk bakışta iyi bir performans gösteriyor gibi gözükse de aslında enflasyona paralel hareket etti.

Önümüzdeki dönemde küresel piyasaların ana gündemi jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımları olacak. Geride bıraktığımız hafta Fed üyeleri enflasyonla mücadeleye odaklandıklarına vurgu yaparken bazıları ekonomide yavaşlama ihtimalinin olabileceğine dikkat çekti. Yurtdışındaki gelişmelere ek olarak içeride piyasalar yılın geri kalanında da enflasyonla mücadele konusunda atılacak adımları izleyecek. Yüksek enflasyonun sürdüğü bir ortamda geçmiş performansa bakarak endeksin enflasyonla beraber hareket edeceği söylenebilir. Endeks her ne kadar küresel piyasalardan bu yıl enflasyon nedeniyle pozitif yönde ayrışsa da yurtdışındaki gelişmeler hisse bazında etkili olmaya devam ediyor. Örneğin küresel emtia fiyatlarındaki artıştan olumlu etkilenen bazı şirket hisselerinin kendilerini ilgilendiren emtia fiyatlarında yaşanan gerilemeden de olumsuz etkilendikleri görülüyor. İşte bu gelişmelerin ardından aracı kurumlar da model portföylerinde revizyonlara gitti. Bazı hisseler model portföyden çıkartılıp yerine daha iyi performans göstermesi beklenenler eklenirken bazı hisselerin hedef fiyatlarında güncellemeler oldu.

KURUMLARIN EN FAZLA TERCİH ETTİĞİ HİSSELER

Türkiye’de yüksek enflasyonist ortamın bir süre daha devam edeceği beklentisi aracı kurum model portföylerinde de kendini hissettiriyor. Özellikle gıda perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, fiyat artışlarından olumlu etkilenip bilançolarını güçlü tutmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle BİM portföylerde en fazla yer verilen hisselerin başında geliyor. 12 aylık hedeflere bakıldığında en yüksek tahmin 140 TL ile Ak Yatırım’a ait. Bu hedefe göre BİM hisseleri yüzde 46.5’lik bir yükseliş potansiyeline sahip. Yine Mavi, Türk Hava Yolları ve Tüpraş model portföylerde en fazla yer alan hisseler. Özellikle pandemiden olumsuz etkilenen THY ve TAV’ın eski doluluk oranlarına yaklaşması ve bu düzelmenin süreceği beklentileri bu iki hisseyi en çok önerilenler arasına sokuyor.

Bankalara yönelik beklentiler

Para politikasının geleceğine yönelik belirsizlikler son yıllarda bankacılık hisselerinin performansına olumsuz yansımıştı. Ancak son dönemlerde gelen güçlü bilançolar bankalara olan ilginin yeniden canlanmasına neden oldu. Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası model portföylerde yer verilen bankacılık hisseleri olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından Euro Bölgesi’nde yaşanacak ekonomik durgunluk bu bölgeye ihracat yapan şirketleri olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. Fakat kurlardaki yukarı yönlü hareketlerin ihracat yapan ve döviz fazlası olan şirketlere de ilgiyi canlı tutabilir.

BİST 100’DE 2.673 PUAN ÖNEMLİ

BİST 100 Endeksi’nde haftalık bazdaki grafikte yükseliş trendi üzerindeki seyir sürüyor. Bunun dışında 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan ve 3 haftadır devam eden daha agresif bir trend var. Bu trendin destek noktası bu hafta için 2.673 puan seviyesine denk geliyor. Yani endeks bu hafta bu trend desteğinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareketleri devam ettirebilir. Bu senaryoda ilk hedef noktası 2.797 puan seviyesi olabilir. Olası yükselişler de bu hafta için bu noktaya özellikle dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu nokta endekste ocak ayından beri yaşanan sert yükselişleri sınırlandıran bir trend direnci var. Aşağı hareketlerde ise 2.673 puan seviyesinin altına girilmesi durumunda 2.350- 2.400 puan bandına kadar geri çekilme riski oluşabilir.