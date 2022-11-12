Borsada ilk 9 ayın yıldızı olan şirketler!

Ufuk KORCAN / PARININ ROTASI



Döviz piyasası uzun zamandır yatay, mevduat gibi sabit getirili enstrümanlarda getiri enfl asyonun çok altında, kripto paralar deseniz 1 yıldır düşüşlerden belini doğrultamıyor. İşte yatırımcıların ilgi gösterdiği enstrümanlarda durum böyleyken Borsa İstanbul ‘güneş’ gibi parlıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 140 yükselen Borsa İstanbul’da hisse bazında çok daha yüksek getiriler oluştu. Parasını enflasyona karşı koruma içgüdüsüyle hareket eden tasarruf sahiplerinin hisse senetlerine olan ilgisi de her geçen gün artıyor.

BORSADA YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Peki, borsa neden yükseliyor? İlk olarak yukarıda da belirttiğim gibi diğer yatırım araçlarında getiriler yüksek enfl asyon oranlarının çok altında. Şirketlerin hem kârları hem de gelirleri enfl asyonist ortamda çok hızlı artıyor. Dolayısıyla her gelen bilanço sonrasında yapılan analizler, hisse fiyatları için yukarılarda yeni hedefl erin belirlenmesine neden oluyor. Bir de buna 2023’te yapılan seçimler eklenince borsa düzenli olarak rekor seviyelerini yeniliyor. Seçim tarihi yaklaştıkça sermaye piyasalarında payları tarihin en düşük seviyelerine inen yabancı yatırımcıların alımlarının görülebileceği de bir diğer beklenti.

YÜKSEK KÂR AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

Bilançolar borsa yatırımcısı için kritik öneme sahip. Geride bıraktığımız hafta borsadaki şirketlerin ilk 9 aya ilişkin mali tablolarının açıklanması tamamlandı. Genel olarak bakıldığında gelen kâr rakamları beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Bilançoların güçlü gelmesi BİST 100 Endeksi’ni 4.400 puanın üzerine taşıdı. 9 aylık rakamlara bakıldığında net kârını en hızlı artıran şirket yüzde 23.041 ile Menderes Tekstil oldu. Geçen yılın aynı döneminde 2.5 milyon TL kâr açıklayan Menderes bu yılın ilk 9 ayını 584.8 milyon TL kârla tamamladı. Koleksiyon Mobilya oransal olarak kârını en fazla artıran ikinci şirket oldu. Aydem Yenilenebilir Enerji, Atlas, Royal Halı yine hızlı kâr artışı görülen diğer şirketler olarak sıralandı. Tutar olarak en yüksek kârı açıklayan şirket ise 42 milyar TL ile Koç Holding oldu. Koç Holding’i 38.5 milyar TL ile piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıklayan Türk Havayolları (THY) izledi. Sabancı Holding’in 9 aylık kârı 27.2 milyar TL olurken Tüpraş aynı dönemi 23.5 milyar TL net kârla kapattı.

Kripto paradan soğuyan gençler borsaya geliyor

Yüksek kazanç hayaliyle kripto paralara ilgi gösteren gençlerin bir kısmının hisse senetlerine yöneldiği söyleniyor. Kripto varlıklarda son 1 yılda fiyatlar sürekli düşerken Borsa İstanbul’da ise tersi şekilde sürekli yükseliyor. Öyle ki kriptolarda kullanılan 2-3- 4-10X getiri tabirleri bazı şirket hisselerinde de görüldü. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, borsayla tanışan genç sayısı ekim itibarıyla 170 bine dayandı. 15-24 yaş grubundaki yatırımcı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 yükseldi.

Bankalardan 9 ayda kâr patlaması: 184 milyar TL

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların 9 aylık toplam kârları tam 5 kat arttı. 2021 yılının ilk 9 ayında toplam 36.7 milyar TL net kâr açıklayan 11 banka, bu yılın aynı döneminde 184.2 milyar TL net kâr rakamına ulaştı. Koç’tan 536 milyar TL ciro Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası 9 ayda 38’er milyar TL kâr elde etti. Yapı Kredi Bankası’nın 9 aylık net kârı ise 35.3 milyar TL oldu. Borsada şirketler arasında en yüksek satış rakamına ulaşan şirket 535.7 milyar TL ile Koç Holding. Grup şirketlerinden Tüpraş’ın 9 aylık cirosu 366 milyar TL olarak kayda geçti. Yüksek kâr açıklayan THY’nin 9 aylık satışları 223 milyar TL’yi aştı.

Borsada kritik seviye 4.604’te

BİST 100 Endeksi’nde yükseliş kanalı içerisindeki seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta bu kanalın üst bandı hemen hemen test edildi. Önümüzdeki hafta için bu kanalın direnç noktası 4 bin 604 puan seviyesinde, destek noktası ise 3 bin 988 noktasında bulunuyor. Endeksin bu kanal içerisinde kalması durumunda inişli çıkışlı bir seyir de olsa trendin yukarı olduğu söylenebilir. Olası geri çekilmelerde ise bu hafta için 3 bin 703 puan seviyesi kanalın alt bandının dışına çıkılması durumunda bir nevi kurtarıcı görevi görecek seviye. Olası geri çekilmelerde bu noktanın altına gelinmedikçe trendin hala yukarı yönlü olduğu yorumu yapılabilir. Olumsuz senaryoda 3 bin 988 ve 3 bin 703 puan seviyelerinin altına gelinmesi durumunda ise 3 bin 50-3 bin 200 puan bandı ilk destek bölgesi konumunda olacak.