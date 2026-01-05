Borsada otomotiv karnesi: İşte yatırımcısına kazandıran ve kaybettiren otomotiv şirketleri

Borsa İstanbul'da, işlem gören otomotiv şirketleri geçtiğimiz yılı karışık bir performansla kapattı. 2025 tarife çatışmalarının gölgesinde, dünya ticaretini sekteye uğrabilecek krizlerle geçerken ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi adımları başta otomotiv olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkiledi.

Artan vergiler ve maliyet giderleri ile jeopolitik gerilimler borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin hisselerinde de dalgalanmalara neden oldu.

Tofaş'ın Stellantis kararı

Geçen yıl Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketi arasında 4'ü kazandırırken, geri kalan şirketler yatırımcısını üzdü. Borsa İstanbul'da geçen yıl Tofaş, yüzde 29,09 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu. Tofaş, geçen yıl Stellantis Türkiye operasyonlarını resmi olarak devraldı.

Rekabet Kurulunca, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınması işlemine, yatırım ve dağıtım taahhütler kapsamında nisan ayında onay verildi. Böylece Tofaş, Stellantis Türkiye’nin dağıtım ve operasyon haklarını satın alarak Türkiye'de Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarının ithalat ve satış faaliyetlerini üstlendi.

Hisseleri en fazla yükselen ikinci dev Doğuş Otomotiv

Aynı dönemde hisseleri en fazla yükselen ikinci otomotiv şirketi yüzde 10,15 ile Doğuş Otomotiv oldu. Geçen yıl boyunca Doğuş Otomotiv'in stratejik hedefleri arasında elektrikli araçlara (EV) ağırlık verme, satış ağını güçlendirme ve finansal kaynak çeşitlendirme öne çıktı.

Bu şirketi yüzde 7,13 Ford Otosan takip ederken, Otokar hisseleri de yüzde 0,31'lik artışla pozitif tarafta kaldı.

Geçen yıl hisseleri en çok düşüş gösteren otomotiv şirketi ise yüzde 26,36 ile TürkTraktör olurken, onu yüzde 24,03 ile Karsan, yüzde 15,20 ile Tümosan, yüzde 10,73 ile Anadolu Isuzu izledi.

Piyasa değerinde Ford Otosan yılı ilk sırada bitirdi

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket olan Ford Otosan, geçen yılı 325 milyar 118 milyon 115 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Bu dönemde Ford Otosan'ı 123 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle Tofaş, 58 milyar 320 milyon lirayla Otokar, 51 milyar 984,7 milyon lirayla Türk Traktör, 41 milyar 382 milyon lirayla Doğuş Otomotiv, 14 milyar 376,6 milyon lirayla Anadolu Isuzu, 11 milyar 546 milyon lirayla Tümosan, 8 milyar 279,9 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.