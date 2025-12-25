Borsada sarı-lacivert hareket: Sadettin Saran kararı sonrası yükseldi

Fenerbahçe hisseleri, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında verilen adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararının ardından yukarı yönlü hareket etti.

Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ payları gün içinde yüzde 2’nin üzerinde prim yaptı. Saat 15.05 itibarıyla hisselerdeki artış yüzde 2,89 olarak kaydedildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, yasaklı madde testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran tekrardan gözaltında alınmıştı.

Saran, söz konusu maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirtirken, iddiaların karalama kampanyası niteliği taşıdığını savunmuştu. Dünkü açıklamasında yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğunun altını çizen Saran, "Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir" demişti.

Bu açıklamasının ardından da özel bir klinikte yeniden uyuşturucu testi yaptırmıştı.