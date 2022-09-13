  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Borsada sert düşüş
Takip Et

Borsada sert düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,09 değer kaybıyla 3.426,88 puandan tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 138,1 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,48, holding endeksi yüzde 5,44 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 10,00 ile iletişim oldu.

Gün içinde 3.715,28 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra kazançlarının tamamını geri vererek düşüşe geçti.

Devre kesici sistem çalıştı

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarına gelecek ay da devam edebileceği beklentilerini artırırken, pay piyasalarında da satış baskısına neden oldu.

Borsada devre kesici çalıştıBorsada devre kesici çalıştıFinans

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı. Fed'in gelecek hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puan faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller ise yüzde 16'ya çıktı.

Küresel piyasalardaki negatif seyir Borsa İstanbul'u da etkiledi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Euro Bölgesinde ve Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.440 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa yeni haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul Haberleri

Borsa yeni haftaya rekorla başladı
New York borsası yükselişle kapandı

Borsa Haberleri

New York borsası yükselişle kapandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Borsa İstanbul borsa