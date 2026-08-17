Borsada sonbahar alarmı: Yatırımcılara kritik portföy uyarısı

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Küresel piyasalarda sonbahar ayları yaklaşırken yatırımcıların gözü eylül ve ekim aylarına çevrildi. Tarihsel olarak piyasalarda oynaklığın arttığı bu dönemde, özellikle yapay zeka ve büyük teknoloji şirketlerinde yoğunlaşan portföylere karşı çeşitlendirme uyarıları yapıldı.

Piyasalarda eylül ve ekim ayları yatırımcılar açısından yakından takip edilen dönemler arasında bulunuyor. Geçmişte yaşanan sert piyasa hareketlerinin yanı sıra 1929 ve 1987'deki büyük çöküşlerin ekim ayında gerçekleşmesi de bu döneme yönelik temkinli yaklaşımda etkili oluyor.

Uzmanlara göre halihazırda farklı varlık ve sektörlere yayılmış dengeli bir portföye sahip yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı büyük değişiklikler yapması gerekmeyebilir. Ancak belirli sektörlerde yoğunlaşan yatırımcılar açısından sonbahar öncesi portföy dağılımını yeniden değerlendirmek önem taşıyor.

Yapay zeka hisselerinde yoğunlaşma riski

Son dönemde ABD borsalarındaki yükselişin önemli bölümünde yapay zeka ve büyük teknoloji şirketleri etkili oldu. Ortaya çıkan durum, bazı yatırımcıların portföylerinde teknoloji şirketlerinin ağırlığının önemli ölçüde yükselmesine yol açtı.

Özellikle Nvidia ve "Muhteşem 7" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketleri, piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 Endeksi'nin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle söz konusu şirketlerde yaşanabilecek sert fiyat hareketleri endeksin genel performansını da güçlü şekilde etkileyebiliyor.

S&P 500'de dikkat çeken ayrışma

Bu yıl eşit ağırlıklı S&P 500 Endeksi'nin performansı da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Endeks yüzde 17 yükselirken, şirketlerin piyasa değerlerine göre ağırlıklandırıldığı geleneksel S&P 500'deki yükseliş yüzde 14 seviyesinde kaldı.

Eşit ağırlıklı endekste her şirkete büyüklüğünden bağımsız olarak aynı ağırlığın verilmesi, dev teknoloji şirketlerinin endeks üzerindeki etkisini azaltıyor. Piyasa profesyonellerinin bir bölümü, yapay zeka hisselerine yönelik yatırımcı ilgisinin zayıflaması halinde eşit ağırlıklı endeksin daha güçlü performans göstermeye devam edebileceğini değerlendiriyor.

Portföy çeşitlendirmesinde ABD dışındaki uluslararası hisse senetlerinin de değerlendirilmesi öneriliyor. Özellikle emekliliğe yaklaşan veya emekli yatırımcıların hisse portföylerinin en az yarısını S&P 500 dışındaki yatırımlara yaymasının risklerin dengelenmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.