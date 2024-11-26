Borsa'da toplam 19 turizm firması işlem görüyor

SPK Başkanı Gönül, 'Turizm Yatırım Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gönül, turizm sektörünün Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu, son rakamların da bunu gösterdiğini söyledi.

Borsa'da 19 turizm firması işlem görüyor

Gönül, 9 ayda ülkeye yaklaşık 50 milyon ziyaretçi geldiğini hatırlararak, aynı dönemde turizm gelirinin 47 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti. Turizm sektörüne sermaye piyasaları aracılığıyla desteğin devam edeceğini belirten Gönül, "Şu an Borsa'da toplam 19 turizm firması işlem görmekte, bunların 13'ü BIST Turizm Endeksi'nde. Bu 13 şirketten 3'ünün de halka arzını 2023'te yaptık" dedi.

Gönül, halka arzların yanı sıra özellikle Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Geliştirme Fonları olarak turizm sektörüne hizmet edecek çok sayıda enstrüman olduğunu belirtti.

Kira sertifikası ihracı ile 774 milyar liralık kaynak

Şirketlerin en çok ilgi gösterdikleri diğer bir sermaye piyasası aracının ise borçlanma araçları olduğunu dile getiren Gönül, özellikle sürdürülebilir borçlanma araçlarının turizm sektörü için oldukça önemli bir kaynak teşkil ettiğini belirtti.

Gönül, "Faiz hassasiyetine sahip ihraççı ve yatırımcılar açısından faizsiz bir finansman aracı olan kira sertifikası ihracına imkan tanıdık. 22 Kasım 2024 itibarıyla BIST Turizm Endeksi'nde yer alan şirketlerimize, kira sertifikası ihracı ile 774 milyar liralık kaynak sağlandı, bunun daha artmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

SPK Başkanı Gönül, gelen talepler doğrultusunda mevzuatın genişletilmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.