Borsada yabancı oranı tarihi dipte
Borsada yabancı takas oranı yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.
Borsada yabancı takas oranı yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Borsada yabancı yatırımcıların 2012 sonlarında yüzde 67’yi bulan yabancı takas oranı 25 Mayıs itibarıyla yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Borsada yabancı takas oranı 2020 yılının başına dek yüzde 60-65 aralığında seyrederken bu tarihten sonra aşağı yönlü bir seyir izledi. Yabancı takas oranı 2020 sonunda yüzde 49 seviyesine, 2021 sonunda yüzde 40 seviyesine, 2022 sonunda ise yüzde 29 seviyesine geriledi. Borsada yabancı çıkışının 2023 yılında da devam etti. TCMB'nin haftalık yayımladığı menkul kıymet istatistikleri incelendiğinde yabancı yatırımcının 5 Mayıs itibarıyla yıl başından bu yana net hisse satışının 1 milyar doları aştığı gözlendi.
Yabancının 2023'te hisse satışı 1 milyar doları aştı
Yabancı yatırımcı son dört haftayı toplamda 385 milyon dolarlık net hisse satışıyla tamamladı. Yabancı yatırımcı 2020 başlarına dek dolaşımdaki hisse senetlerinin yaklaşık üçte ikisine sahipken son verilere göre borsada yabancıların sahip olduğu hisse miktarı üçte bire geriledi. Türkiye’ye yabancı yatırımcı girişi, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun ülke kredi notlarını 2003-2012 yıllarında yükseltmesiyle yükseliş ivmesine girmişti. 2016 yılından sonra ülke kredi notlarında indirimler gelse de borsada yabancı takas oranı 2020 yılının ortalarına dek yatay seviyelerde seyretti. 2012- 2020 yılları arasında yabancı takas oranı ortalama yüzde 65 seviyelerinde kalsa da hisseyi elde tutma süresinin TÜYİD verilerine göre önemli ölçüde kısaldığı gözlendi. Buna göre 2012 sonunda yabancıların hisseyi elde tutma süresi 389 gün iken bu süre 2020 sonunda 74 güne ve 2022 sonunda 29 güne kadar gerilemişti. Son 10 yıllık süreçte yabancıların hisseyi elde tutma süresi 10’da birin de altına gerilerken yerli yatırımcılarda da yabancılardaki kadar olmasa da azalış görüldü. Yerli yatırımcıların 2012 sonunda 46 gün olan hisse tutma süresi 2022 sonunda 27 güne geriledi.