  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Borsada yüzde 0,35 düşüş
Takip Et

Borsada yüzde 0,35 düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 2.785,16 puandan tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BIST 100 endeksi, gün içinde 2.807,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre 9,89 puan azalışla 2.785,16 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 43,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,10'la iletişim oldu.

Şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.820 puanın direnç, 2.750 ve 2.720 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul Haberleri

Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa Haberleri

Borsa haftaya rekorla başladı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Borsa İstanbul borsa