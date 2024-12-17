Borsa'da yüzde 10 marjı değişecek mi? SPK Başkanı Ömer Gönül net yanıt verdi!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, borsada yüzde 10 olan günlük işlem marjını değiştirmenin kısa vadeli gündemlerinde olmadığını açıkladı. Gönül, Bloomberg ile yaptığı röportajda piyasa düzenlemeleri, halka arzlar ve kripto varlıklara yönelik çalışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Borsa marjı ve robot işlemleri değişmiyor

Gönül, borsada yüzde 10’luk günlük işlem marjının iyi çalıştığını belirterek, “Dünya genelinde sınırsız marj örnekleri var ancak bu, finansal okuryazarlığı düşük yatırımcılar için büyük riskler oluşturabilir” dedi. Ayrıca borsa robotlarıyla ilgili yeni bir düzenleme düşünmediklerini vurguladı.

Gayrimenkule dönüşebilir tahvil projesi

SPK’nın yeni projeleri arasında gayrimenkule dönüştürülebilir tahvil projesi bulunuyor. Gönül, tahvil ile finanse edilen projelerden gayrimenkul veya faiz getirisi elde etme seçeneği sunan bu yenilikçi enstrümanın tanıtımı için çalıştıklarını açıkladı.

Kripto varlıklar için düzenlemeler yolda

Kripto varlık platformlarına ilişkin düzenlemelerin ocak ayında çıkacağını duyuran Gönül, yatırımcı güvenliğini artırmak amacıyla platformların kuruluş ve faaliyet şartlarının netleştirileceğini ifade etti.