Borsadaki düşüş küresel piyasalarda da dikkat çekti: BİST 100 en çok düşen endeks oldu

İBB'ye yönelik soruşmalar ve ön seçime hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alınması küresel piyasalarda da dikkat çekti.

Borsa'da sert düşüş

Gündemdeki gelişmelerle birlikte artan siyasi risk kaygısı TL'ye değer kaybı olarak yansırken, hisse senetlerindeki satış dalgası da işlemlerin durmasına neden oldu. Devlet tahvili getirileri yılın en yüksek seviyelerine çıktı.Borsa İstanbul 100 Endeksi güne yüzde 6,9 ​​düşüşle başlarken, devre kesici ile işlemler durduruldu. Hisse senetleri yeniden açıldığında düşüş yüzde 4,6 olarak kaydedildi.

TL’nin değer kaybı yüzde 12’yi buldu

Türk Lirası, sabah saatlerinden itibaren dolar ve Euro karşısında ciddi düşüş yaşarken, serbest piyasada TL’nin değer kaybı yüzde 12’yi buldu. Döviz kurlarında yaşanan sert hareketlilikle birlikte gram altının fiyatı da tarihte ilk kez 4 bin lirayı geçti.

BİST 100 Endeksi en çok düşen piyasa oldu

Bloomberg gelişmeleri 'Türk piyasaları dünyada en çok düşen piyasa oldu' başlığıyla servis etti. Önde gelen ekonomi yayınlarından Financial Times da gelişmeleri manşetten verdi.

Bloomberg haberinde, döviz kurlarının tarihi seviyelere yükseldiğine dikkat çekerken Türk varlıklarının güçlü bir satış baskısı altında olduğuna işaret etti.

Haberde, siyasi gelişmelerin, Türkiye'nin ticaret savaşlarının neden olduğu oynaklıktan daha az etkileneceğine dair tahminleri ve küresel yatırımcılar arasında ülkenin varlıklarına yönelik olumlu hissiyatı sekteye uğrattığı belirtildi.

Şubat ayında beklenenden iyi gelen enflasyon rakamları, faiz oranı indirimi ve Avrupa Birliği ile derinleşen ilişkiler, Türk hisselerinin bu ayın başlarında boğa piyasasına girmesine yardımcı olmuştu. Lira carry ticareti de hala cazip olarak görülüyordu.

Çarşamba sabahı yaşanan satış dalgası vadeli piyasalarda da yankı buldu. Gecelik offshore oranları 10 yüzde puandan fazla artarak yüze 48'e çıktı ve lira taşıma pozisyonlarının azaldığını gösterdi.



