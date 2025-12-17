Borsadaki ilk gününde rekor: MetaX hisseleri yüzde 688 prim yaptı

MetaX hisseleri, Şanghay Borsası'nda teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Star Market endeksinde halka arz fiyatı olan 104,66 yuanın (14,8 dolar) yüzde 569 üzerinde, 700 yuandan (99,4 dolar) işlem görmeye başladı.

Halka arz fiyatının yüzde 688 üzerine çıktı

Gündüz seansında yükselişini sürdürerek öğle arasında 824,5 yuana ulaşan hisseler, şu ana dek halka arz fiyatının yüzde 688 üzerine çıktı.

Analistler, MetaX hisselerine ilginin, yatırımcıların ABD'nin çip sektöründeki kısıtlamalarına karşı Çin'in yapay zeka uygulama ve hizmetlerinde yerli üretim çiplere dayanarak bu teknolojide kendine yeterliliğini artırma iradesine güvenin işareti olduğunu belirtti.

Çip üreticisi şirketlere yatırımcı ilgisi artıyor

Bir başka Çinli çip üreticisi Moore Threads şirketinin 4 Aralık'ta Şanghay Borsası'nda işlem görmeye başlayan hisseleri ilk işlem gününde yüzde 425 değer kazanmıştı.

ABD'li çip üreticisi AMD'nin eski çalışanları tarafından 2020 yılında kurulan Moore Threads, halka arzın başlangıcında 40,1 milyon hisse satarak 4,2 milyar yuan (596,3 milyon dolar) gelir elde etmişti.

Şirket, yapay zeka model eğitimi ve genel amaçlı bilişime yönelik ürettiği grafik işlemci üniteleri (GPU) ile tanınıyor.