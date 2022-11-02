Borsadan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 77 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor.

Bu kapsamda karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Yarın İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç olarak izleneceğini, olası düşüşlerde 3.940 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.