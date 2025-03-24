Borsanın sert düştüğü cuma günü 32 şirketten 340,7 milyon liralık hisse geri alımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aralarında bulunduğu 100’ü aşkın ismin ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlamasıyla gözaltına alındığı 19 Mart haftası borsada ciddi düşüş yaşandı.

Çarşamba gününü yüzde 8,79 kayıpla kapatan BIST 100, perşembe gününü hafif düşüşle geçirirken, cuma günü yaşanan yüzde 8,71 değer kaybıyla haftayı sonlandırdı.

BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 16’nın üzerinde değer kaybetti.

Gelişmeleri takiben Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hisse geri alımına yönelik ‘kolaylaştırıcı’ tedbirler açıklarken, 21 Mart cuma günü 32 şirket hisse geri alımı gerçekleştirdi.

340,7 milyon liralık geri alım

32 halka açık şirket tarafından gerçekleştirilen hisse alımı 340,7 milyon lirayı buldu.

Bloomberg HT’nin haberine göre; en çok hisse geri alımı yapan şirket 106,2 milyon lirayla BİM Mağazalar A.Ş. oldu.

Gübre Fabrikaları, 51 milyon, Turkcell ise 50 milyon liralık hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Ahlatçı Doğalgaz 23,6 milyon lira, Altınkılıç Gıda 19,9 milyon lira, Kayseri Şeker 16,9 milyon lira, Kıraç Galvaniz 13,5 milyon lira, Net Holding 9,1 milyon lira, Enerya Enerji 7,1 milyon lira, Avrasya GMYO 6,3 milyon lira, Halk Bankası 4,9 milyon lira, Naturel Enerji 4 milyon lira, Doğan Holding 3,7 milyon lira, Adra GMYO 3,1 milyon lira ve Esenboğa Elektrik 2,6 milyon lira hisse geri alımı yaptı.