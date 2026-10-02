Borsa’ya ara ödeme nefesi: İade ve tasfiye adımı başladı

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘ara ödeme’ formülü Borsa İstanbul’a toparlanma getirdi.

Ekim ayının ilk iş gününde açıklanan kararlar ve savunma sanayi hisselerinde yaşanan yükseliş gün içinde endekse yüzde 3’ten fazla prim yaptırdı. Son bir aylık kaybı yüzde 13,9 olan BIST 100 Endeksi, günü yüzde 2,5 artışla 12 bin 249 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi de yüzde 3’ün üzerine çıkarken, holding ve yatırım endeksinde yükseliş yüzde 1’i geçti. Endeksi yukarı taşıyan faktörlerden bir tanesi de savunma sanayii hisseleri oldu. Borsada dün teknoloji hisseleri tavan serisi yaptı. Borsadaki yükseliş, eylül ayında fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından oluşan sert satış dalgasının ardından gelen tepki alımı olarak öne çıktı.

Fon bazında 1 milyon TL ödeme yapılacak

SPK tarafından açıklanan kararlara göre de kurul fonları ikiye ayırdı. Tera, Pusula, Hedef ve Atlas’ın ara ödeme formülünde ise tasfiye süreci devam eden fonlar için mutabakat işlemleri tamamlanmış olan tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye neticesinde hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme gerçekleştirilecek.

Her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere ödenecek ara ödeme tutarı 1 milyon lirayı aşmayacak. Bu kapsamda net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.

Bulls, A1 ve Pardus'ta ödeme süreci başlıyor

SPK, daha önce delikit olduğunu ve kendi fonlarını tasfiye edebileceklerini açıklayan Bulls Portföy, A1 ve Pardus’a “kendi fonlarını kendileri tasfiye etme” yetkisi verdi.

Bu kurumlar Ziraat Bankası yetkilisi ile birlikte hareket edecek. Tasfiye sürecinde öncelikle unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanacak.

Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satıma kapatılan fonlar, tüm dağıtım kanallarında alım ve/veya satım yönlü olarak eş zamanlı biçimde yeniden işleme açılabilecek.

En kısa sürede, en yüksek düzeyde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kurumların, sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürdüğünü belirterek, “Yatırımcıların mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geliyoruz.

Bu konunun, iktisadi güvenliğimize yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz.

Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz” dedi.

Kurul, bugün de toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısının 2 Ekim Cuma sabahı (bugün) yapılacağını duyurdu.

Yılmaz, “Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır.

Adil süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır” diye konuştu.

Kazançlar için iade hesabı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarında tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirilen satışlar sonucunda elde edilen fahiş kazançları, kendi isteğiyle ilgili fonlara iade etmek isteyenler için Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına "İsteğe Bağlı İade Hesapları" açıldığını bildirdi.

Tera Yatırım'da geçici durdurma

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım Menkul Değerler'in faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Tera Yatırım'ın Borsa İstanbul'da TERA koduyla işlem gören hissesi de bugünden itibaren yakın izleme pazarında işlem görmeye başladı.

Bu arada Tera'da Emir Münir Sarpyener, Hakan Gövdere ve Hayriye Car'ın sahibi olduğu tüm SPK lisansları iptal edildi.