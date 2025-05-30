Borusan, 2024'ü yüzde 39 büyümeyle tamamladı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Borusan, 2024'ü, 2023'e kıyasla lira bazında yüzde 39 oranında büyüme kaydederek 257 milyar lira konsolide grup geliriyle tamamladı.

Enerji iş kolunda gerçekleştirilen kapasite artışıyla toplam kurulu gücünü 855 megavata taşıyan Borusan Holding, enerji yoğunluğunu 2023'e kıyasla yüzde 27 oranında azalttı. 131 bin tonu aşan atık geri kazandırılarak, geri kazanım oranı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 arttırıldı. 115 bin tonun üzerinde su geri kazanımı sağlanırken, toplam su tüketiminde 2023'e göre yüzde 14'lük azalma elde edildi.

Borusan Holding, 2024'ü 296 milyon lirayı aşan çevre koruma yatırımıyla tamamladı.

Genç yetenekler elde tutuldu

Grup, Türkiye'nin nitelikli işgücü hedefine de katkı sağladı. Toplam işgücünün yüzde 21'ini kadın çalışanların oluşturduğu Borusan'da, üst yönetimde ise bu oran, yüzde 26'ya ulaştı. Yüzde 96,3'lük genç yetenekleri elde tutma oranıyla sektördeki öncü konumunu pekiştiren Borusan, yeni nesil yetkinliklerin gelişimi için mentörlük programları ve kariyer yönetimi fırsatları da sunuyor.

Grup, 480 milyon lirayı aşan AR-GE bütçesiyle 2024'te 24 yeni patent başvurusu ve 39 yeni ürün-hizmet geliştirdi. Toplumsal faydayı merkeze alan projelerle öne çıkan Borusan, kurumsal sosyal sorumluluk programlarıyla eğitimden kültür sanata, iklim krizinden fırsat eşitliğini desteklemeye uzanan alanlarda kolektif bir etki yaratmaya devam etti.





