Borusan, ABD'den 14 milyon doları geri istedi

15 Temmuz 2020

KERİM ÜLKER

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini iki katına çıkarma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Mahkeme kararda Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranının iki katına çıkarılma kararının usul bakımından eksik olduğu ve anayasanın "eşit koruma garantisini" ihlal ettiğini açıklamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın, ‘ulusal güvenlik' gerekçesi ile yürüttüğü ve Section 232 incelemesi dava sürecine müdahil olan Türk şirketlerinden açıklamalar gelmeye başladı.

ABD’de de yatırımı bulunan Borusan Holding iştiraklerinden Borusan Mannesmann, ABD gümrük otoritelerinden 14 milyon dolar yani 96 milyon liralık alacağını geri istedi.

Şirketten yapılan açıklamada “Şirketimiz, 30 Ocak 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu açıklamada da belirttiği üzere, Section 232 vergileri ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı'na karşı açılmış 4 ayrı davaya müdahil olmuştur. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, bu davalardan biri olan "Transpacific Steel LLC v. United States" davasında 14 Temmuz tarihinde vermiş olduğu kararında, sadece bir ülke için vergilerin yüzde 25'den yüzde 50'ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan yüzde 25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermiştir. Davanın temyiz süreci açık olmakla birlikte kararın bu şekilde kesinleşmesi durumunda, şirketimizin ABD gümrük otoritesinden geri alacağı tutar 14 milyon Amerikan Doları seviyesinde olup, şirketimiz gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir” denildi.

ABD, 2019'da vergi oranını geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018'de ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ithal çeliğe yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Söz konusu uygulamaya ilişkin Türkiye, ABD'ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Türkiye, söz konusu kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirterek, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etmişti.

Trump, 10 Ağustos 2018'de ise Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum için gümrük vergilerini iki katına çıkardığını duyurmuş, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin 13 Ağustos 2018 itibarıyla Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini iki katına çıkarmasının ardından Türkiye de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını aynı oranda yükseltmişti.

Son olarak ABD, 21 Mayıs 2019'da Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e düşürmüştü.