Borusan Boru'dan ABD'ye büyük çaplı çelik boru üretimi için dev yatırım

Borusan Boru, ABD çelik boru pazarındaki varlığını güçlendirmek için büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, ABD’de kurulu bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe Holding Corp. çatısı altında faaliyet gösteren Panama City tesisine, 2025 ve 2026 yıllarında toplam 68 milyon dolar tutarında yatırım yapma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yatırım, düz dikişli çelik boru üretiminde kullanılan ileri bir form verme teknolojisini hayata geçirecek. Bu teknoloji, büyük çaplı boruların şekillendirilmesini sağlayan JCO yöntemiyle üretim süreçlerini modernize edecek.

Ürün yelpazesi genişliyor

Borusan Boru'nun geliştireceği bu yeni üretim hattı, düz çelik plakaları sırasıyla "J", "C" ve "O" şekline dönüştürerek, daha küçük çaplı ve daha kalın duvarlı borular üretebilecek. Bu yenilik, şirketin ürün portföyünü çeşitlendirerek yenilenebilir enerji platformları, uzun mesafeli enerji taşımacılığı projeleri ve açık deniz boru hatları gibi alanlara hitap etmesine olanak sağlayacak.

ABD pazarında yerel avantaj

2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan bu teknoloji yatırımı, Borusan Boru’yu ABD çelik boru pazarında bu tür bir teknolojiyle üretim yapan tek yerli üretici konumuna yükseltecek. Şirket, yıllık 150 bin tonluk ek pazar potansiyeli sunan ithalat alternatifi ürünlerde, yerel üretimin avantajlarından faydalanmayı hedefliyor.