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Borusan Lojistik GM Kalay, Sürdürülebilir Dünya'da

Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Kalay Sürdürülebilir Dünya'nın konuğu oldu.

Borusan Lojistik GM Kalay, Sürdürülebilir Dünya'da
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Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Kalay... 

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