Borusan, RES’e 1,3 milyar yatırım yapacak, İTO fuar işini bekletiyor

05 Kasım 2019

İbrahim EKİNCİ / Teşvik Dosyası

Eylül ayında iki Borusan Enerji şirketi RES kurmak üzere yatırım teşvik belgesi aldı. Birisini Boylam Enerji, diğerini Alenka Enerji yapacak. Yatırımın büyüklüğü 1.3 milyar lira. Borusan, Boylam’da Türkerler hissesini alarak şirketin sahibi olmuştu. Alenka hisselerini ise Aksa’dan almıştı. Borusan, enerji yatırımlarını yabancı ortağı EnBW ile birlikte yapıyor.

Eylül ayında 522 yatırım projesi için teşvik belgesi alındı. Bunlar için öngörülen yatırım tutarı 7 milyar 273 milyon lira. Ağustosta proje sayısı 400’dü ancak, bu 400 proje için öngörülen yatırım tutarı 9.1 milyar liraydı. Geçen yılın eylül ayında teşvik belgesi alınan 459 projede öngörülen yatırım tutarı ise 16.8 milyardı. Bu verilere göre eylülde proje sayısında artış ancak yatırım tutarında hem bir önceki aya, hem de geçen yılın aynı ayına göre büyük düşüş dikkat çekiyor. Eylülde tutarı 1 milyarı aşan yatırım gelmedi. En büyük iki proje enerjide, bunların toplam tutarı 1.3 milyar lira civarında.

Silah ve mühimmat yatırımlarına ağustos belgelerinde dikkat çekmiştik. Eylül ayında da bu konuda 5 yatırım dikkat çekiyor. Çanga Savunma Endüstri, Kırıkkale’de, Repkon Üretim Teknolojileri, İstanbul’da, Sima Dış Ticaret Kocaeli’de, Orta Anadolu Savunma ile Atasav Mühendislik ise Ankara’da bu konuda yatırım yapacaklar.

Enerji yatırımları genellikle birinci sırada olmakla birlikte son birkaç yıldır durgun seyrediyor, bazı aylarda da toplamdaki payında ciddi azalmalar dikkat çekiyor. Eylül belgelerindeki verilere göre payı yüzde 30’a yakın. 2 milyarlık yatırımın neredeyse 1.5 milyarlık kısmı rüzgar ve biyokütle. Bu da önemli bir eğilim olarak kaydedilmesi gereken bir nokta. Turizm, tekstil, eğitim, sağlık genellikle yatırımlardan yüksek pay alan sektörler. Eylülde “plastik ürünler imalatı” dikkat çekti.