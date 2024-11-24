Bosch'tan mesai saati ve ücretleri düşürme kararı
Alman elektronik ve mühendislik devi Bosch, yaklaşık 10 bin çalışanının çalışma saatlerini ve ücretlerini düşürme kararı aldı. Almanya'daki çalışanları etkileyecek bu karar Çinli rakiplerin fiyat avantajını artırdığı bir dönemde geldi.
Alman elektronik ve mühendislik devleri Avrupa'yı sarsan Çin hakimiyetine karşılık önlemlerini sıkılaştırıyor. Alman elektronik devi Bosch 10 bin personelin çalışma saatlerini azaltacağını duyurdu. Mesai saatlerinin azalması ile bilirkte çalışan ücretlerinde de kesintiye gidilecek. Şirketin bu kararı, 5 bin 550 çalışanın işine son verileceğinin açıklamasından sonra geldi.
Mesailer 5 saat azalacak
Şirket sözcüsü Almanya'nın dört bir yanındaki tesislerde haftalık 38 - 40 saatlik mesailerle çalışan personelin çalışma saatlerinin 35 saate düşürüleceğini söyledi.
Alman otomobil sektörü sarsıldı
Öte yandan Alman otomobil sektöründeki yavaşlama, Almanya'daki fabrikaları kapatma planları nedeniyle işçilerle anlaşmazlık yaşayan Volkswagen’i ve daha sert maliyet kesintileri yapma sözü veren Mercedes'i de sarstı.