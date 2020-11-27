Bosna Hersek Büyükelçisi 1 milyar dolarlık ticaret hacmi için çağrı yaptı

Bosna Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı Başkan Yardımcısı Slavica Korica ile birlikte ASO Başkanı Nurettin Özdebir’i ziyaret eden Büyükelçi Alagiç, Türkiye ile hem siyasi hem de ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

İlişkilerin imzalanan STA ile büyük aşama kaydettiğine dikkat çeken Adis Alagiç, “Orta ve uzun vadede karşılıklı işbirliği ve ticaret hacmini artırmak istiyoruz.” diye konuştu.

Bosna Hersek’in coğrafi konum itibarıyla bir fırsat ülkesi olduğunun altını çizen Alagiç, Türk yatırımcılara ürünlerini tanıtmak için merkez oluşturarak özel fırsat sunabileceklerini bildirdi ve ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bosna Hersek’te yatırım yapılabilecek önemli sektörleri; ulaşım, enerji, sanayi, bilgi-iletişim ve turizm olarak sıralayan Adis Alagiç, “Ankaralı sanayicileri en yakın zamanda Bosna Hersek’e davet ediyorum. Bosna Hersek yatırım için giderek daha cazip hale geliyor. Türkiye’den Bosna Hersek’e yapılacak yatırımlar için çok doğru bir zaman.” diye konuştu.

Bosna Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı Başkan Yardımcısı Slavica Korica ise ülkenin 3.5 milyonluk nüfusa rağmen 600 milyonluk pazara ulaştığını kaydetti. Avrupa’daki en ucuz işgücünün de yine Bosna Hersek’te bulunduğunu dile getiren Korica; metal işleme, ahşap sanayi, turizm, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, tarım ve gıda gibi alanların yatırım için cezbedici olduğunu aktardı.

"Türkiye için kilit ülke”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, iki ülke arasındaki ticaret hacminin düşüklüğünden bahsederken, tarihi bağın bu ilişkilere de yansıması gerektiğini bildirdi.

Bosna Hersek’in, Türk ürünlerinin Avrupa ve Balkanlara ulaşımı açısından kilit bir ülke olduğunun altını çizen Özdebir, “Bosna Hersek yatırımcılara pek çok teşvikler sunmaktadır. Bu ülkede tarım, turizm, orman ürünleri, enerji gibi sektörlerde firmalarımız için büyük potansiyeller mevcut. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 650 milyon dolar seviyelerinde. Bu ticaret hacminin artırılması için Ankaralı sanayiciler ile Bosnalı sanayicileri doğru platformlarda buluşturarak işbirliğini daha üst noktalara taşımalıyız. Biz Ankara Sanayi Odası olarak işbirliğine hazırız.” ifadelerini kullandı.