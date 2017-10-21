Bosna Hersek ile ticaret hacmi 10 kat arttı

21 Ekim 2017

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın ilk yapıldığı 2003 yılında ticaret hacminin 70 milyon dolar olduğunu anımsatarak, "Şimdi 70 milyon dolardan 700 milyon dolara ulaştıysak, bu aslında karşılıklı olarak Bosna Hersek ve Türkiye'nin ekonomik anlamda geldiği düzeyi göstermesi bakımından son derece çarpıcı." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ofisini ziyaret eden Koç, gündeme ve ikili ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin hem tarihi, hem de kültürel anlamda hep özel olduğunu ve çok farklı bir düzeyde seyrettiğini ifade eden Koç, bu üst düzey mükemmel ilişkilerin taçlandığı en önemli noktanın da ekonomi ve yatırımlar olduğunu söyledi.

Bir ülkedeki ekonomik ve ticari verilerin sürekli yükselmesinin, siyasi ilişkilerin de ekonomiye doğru yansıdığını göstermesi bakımından önemli olduğunun altını çizen Koç, iki ülke arasında 2015 yılında 542 milyon dolar olan ticaret hacminin, 2016 yılında 600 milyon dolara ulaştığına dikkati çekti.

Koç, 2017 yılı rakamlarına bakıldığında da ilk 8 aylık dönemde yüzde 12 artış görüldüğünü belirterek, yıl sonunda 700 milyon dolar gibi bir rakama ulaşılmasının beklendiğini ifade etti.

Büyükelçi Koç, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2003 yılında imzalandığını hatırlatarak, o dönemde 70 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacminin, bugün 700 milyon dolar seviyesine yükselmesinin de ekonomik anlamda gelinen noktayı göstermesi bakımında çarpıcı olduğuna dikkati çekti.

Bosna Hersek ile Türkiye'nin karşılıklı üst düzey ziyaretler bakımından en yoğun trafiğin yaşandığı ülkeler olduğunu aktaran Koç, ilerleyen dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye ziyaretinin de söz konusu olduğunu açıkladı.

Koç, yakın gelecekte ise 26 Ekim'de Saraybosna'da Tarım İş Forumu düzenleneceğini belirterek, bu foruma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Türk iş adamlarının da katılacağını duyurdu.

Tarım İş Forumu'nun yeni iş birliği alanları için önemli bir potansiyel oluşturacağı ve bunun rakamlara daha fazla yansıyacağı temennisinde bulunan Koç, yatırım anlamında birtakım olanaklar sunacak programın önemli bir organizasyon olacağını vurguladı.

Büyükelçi Koç, Türkiye'nin desteği ile yapılması planlanan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne de değinerek, bu projenin bölge ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağı ifade etti.

Projenin gerçekleşecek olmasının hem ekonomiye katkı sağlayacağını, hem de sosyal anlamda önemli bir anlam ifade ettiğini belirten Koç, tarafların projenin fizibilite çalışmalarına başladığını aktardı.

Kaynak: AA