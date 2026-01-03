Bosna Hersek’ten enflasyonla mücadelede dijital hamle

Bosna-Hersek Federasyonu, gıda perakendecileri arasında gerçek zamanlı fiyat karşılaştırması yapılmasını mümkün kılan usporedicijene.ba uygulamasını hayata geçirdi. 31 Aralık 2025’te beta sürümüyle kullanıma açılan ücretsiz uygulama, daha önce devreye alınan akaryakıt fiyat karşılaştırma platformu örnek alınarak geliştirildi. Uygulamanın tam sürümünün şubat ayı sonuna kadar yayımlanması planlanıyor.

Amaç en uygun fiyatı hızla bulmak

Uygulamanın temel hedefi, tüketicilerin tek tek ürünler ya da tüm alışveriş sepeti için en uygun fiyatları hızlıca tespit edebilmesini sağlamak. Kullanıcılar, farklı marketlerdeki fiyatları anında karşılaştırarak daha bilinçli alışveriş yapabilecek.

QR kodla ürün bilgisi geliyor

Bosna-Hersek Federasyonu Ticaret Bakanı Amir Hasičević, uygulamanın ülkenin yeni Tüketici Koruma Yasası kapsamında öngörülen şeffaflık adımlarının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Hasičević, uygulamanın tüketicinin doğru bilgiye erişimini kolaylaştıracağını vurguladı.

Yetkililer, ilerleyen aşamada uygulamanın QR kod tarama özelliğiyle geliştirileceğini açıkladı. Bu sayede kullanıcılar, ürünlerin içerik bilgilerine, alerjen uyarılarına ve diğer kritik detaylara anında ulaşabilecek.

Marketlere veri bildirim zorunluluğu

Yeni düzenlemeyle, Bosna-Hersek Federasyonu’nda 400 metrekareyi aşan tüm süpermarketlerin fiyat verilerini vergi idaresine bildirmesi zorunlu hale gelecek. Böylece kullanıcılar, 70 ürüne kadar kişiselleştirilmiş alışveriş sepeti oluşturarak detaylı fiyat karşılaştırması yapabilecek.