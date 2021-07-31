Bosna Hersek’ten yapay bal ithal edilecek

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aralarında suni bal, makarnalık buğday, canlı hayvan, dondurulmuş etin yer aldığı tarım ürünlerinin gümrüksüz ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, açılan tarife kontenjanı kapsamında, 1702 GTİP ile içinde suni balın da bulunduğu ürün grubundan 20 bin ton ithalat yapılacak.

Bu GTİP diğer şeker olarak tanımlanıyor ve şunları içeriyor:

(kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz, ve früktoz dahil) (katı halde) ilave aroma ve renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal(tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel.

Aynı karar kapsamında 0102 ve 0202 GTİP’li canlı, tazı ve dondurulmuş büyükbaş hayvandan 8 bin ton ithal edilecek. 0206 GTİP’li 2 bin ton sakatat, 0204 GTİP’li küçükbaş dondurulmuş ve taze etinden de 2 bin ton ithal edilecek. Bu kategoride 1000 ton kümes hayvanı, 100’er ton alabalık ve sazan ithalatı yapılacak.

85 bin ton makarnalık buğday

Bosna Hersek’ten yapılacak gümrüksüz ithalat içinde 85 bin tonluk makarnalık buğday ve 75 bin tonluk ayçiçeği tohumu ithalatı da önemli bir kalem olarak yer aldı.

Ayrıca, 500 ton çikolata, 500 ton corn flakes, 2 bin 500 ton ekmek-kek-pasta ithalatı yanı sıra 5 bin Hektolitre bira da gümrüksüz olarak ithal edilecek.

Bu karar ile birlikte daha önce Bakanlar Kurulu Kararları ile açılan tarife kontenjanları da yürürlükten kaldırılırken, eski karar kapsamında düzenlenen ithal lisanslarının üzerlerindeki süreler kadar geçerli olması hükme bağlandı.

Beyannameler elektronik ortamda verilecek ve tarife kontenjanı, beyanname sırasına göre tahsis edilecek.