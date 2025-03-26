Bosphorus Gaz ile Gazprom arasında işbirliği görüşmesi
Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şen ile Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, doğal gaz alanında işbirliğini görüştüklerini bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazprom'dan yapılan açıklamada, Miller ile Şen'in çalışma toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede Türk doğal gaz piyasasındaki durumun istişare edildiği bilgisi verilen açıklamada, “Taraflar, Gazprom ile Türkiye'deki özel doğal gaz ithalatçıları ve özellikle 15 yılı aşkın süredir Bosphorus Gaz ile devam eden yapıcı işbirliği üzerinde durdu.” ifadesi kullanıldı.