BOTAŞ:  '3 gün gaz kesintisi' iddiası doğru değil

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gazda kesinti iddialarına ilişkin, "3 gün süreyle doğal gaz kesintisi ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. İran tarafından 10 gün süreyle gaz arzının sağlanamayacağı bilgisinin ardından günlük yüzde 40 kısıntı uygulanacağı, müşterilere 36 saat öncesinden bildirildi." ifadesini kullandı.

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle '3 gün süreyle doğal gaz kesintisi' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. İran tarafından 10 gün süreyle gaz arzının sağlanamayacağı bilgisinin ardından günlük yüzde 40 kısıntı uygulanacağı, müşterilere 36 saat öncesinden bildirildi. İran ve bazı diğer kaynaklardan ülkemize yapılan doğal gaz arzında daha önceki senelerde de benzer kısıntı ve kesintiler yaşanmış ve ayrıca mevsimsel koşullara bağlı olarak doğal gaz tüketiminin artmasıyla birlikte doğal gaz arz-talep dengesinin sağlanmasını teminen doğal gaz kısıntıları yapılmıştır. Son yıllarda LNG ve depolama kapasitelerimizin artırılmasına dair yapılan yatırımlar sonucunda son 5 yılda doğal gazda herhangi bir kesinti ve kısıntı uygulaması yapılmamıştır. Ancak ülkemizin tamamında etkisini devam ettiren olağanüstü soğuk hava koşullarına bağlı olarak 73 ilimizde rekor doğal gaz tüketimleri yaşanmakta olup, buna bağlı olarak ısınma amaçlı evsel tüketimler yüzde 60 oranında artmış ve ayrıca İran arz kaynağında da kesinti yaşanmasıyla birlikte doğal gazda bu dönemde kısıntı yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır."