BOTAŞ açıkladı: Ocak ayında doğal gaz fiyatlarında değişikliğe gidilmeyecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'ın (BOTAŞ), internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatları'nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını belirtti.

Ocak ayında uygulanacak tarife

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocak ayında uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira, ekmek üreticileri için belirlenen tarife bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira, elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.