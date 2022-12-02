BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretim işi için ihaleye çıktı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Doğubayazıt kompresör istasyonunda atık baca gazı ısısının enerji dönüşümü projesi için ihaleye çıktı.
Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan bilgiye göre, BOTAŞ'ın söz konusu ihalesi için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
Doğubayazıt kompresör istasyonu atık baca gazı ısısının enerji dönüşümü projesi yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Söz konusu ihale, BOTAŞ'ın Ağrı'da yer alan Doğubayazıt kompresör istasyonu alanı içerisinde bulunan 4 adet ünite bacalarındaki ısı enerjisi kullanılarak 10 megavat elektrik (MWe) gücünde elektrik üretimi tesisi inşasına yönelik tüm işleri kapsıyor.
İhaleye son teklif 5 Ocak 2023'te saat 10.30'a kadar verilecek.