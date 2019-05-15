BOTAŞ’ın 2019 yatırım tavanı 643 milyon lira

15 Mayıs 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK - Kurul) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) transit doğalgaz iletimi dahil, 2019 yılı doğalgaz iletim şebekesi yatırım programını onayladı. Kurul kararıyla, BOTAŞ’ın 2019 yılı yatırım tavanı 643 milyon 748 bin TL olarak belirlendi.

BOTAŞ, 2019 yılı içerisinde proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanını geçemeyecek, programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri, yatırım dışı amaçlar için kullanılamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak 2019 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacak. BOTAŞ’ın 2019 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programı gelişimi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere iki dönem halinde, dönem sonlarını takip eden 30 gün içinde kuruma bildirilecek.