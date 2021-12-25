'BOTAŞ'ın vergi borcu silindi, ucuz gazın yükü Hazine'ye'

Doğal Gaz Piyasası Kanununa eklenen Geçici 6. Madde ile BOTAŞ’ın konutlara ucuza verdiği gazdan kaynaklanan zararı Hazine tarafından karşılanacak.

Enerji Günlüğü'nde yer alan bilgilere göre, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa eklenen Geçici 6. Madde ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin konut tüketicileri için düşük fiyatla sattığı gazdan kaynaklanan görev zararı Hazine’den karşılanacak.

Buna göre BOTAŞ’ın 25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerine olan her türlü vergi, fon ve paylar (gümrük vergileri) ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları ve ödenmemiş taksitleri dahil yapılandırılmış borçlarının tamamı silinecek.

Bu kapsamda BOTAŞ’ın mahsuba konu olacak borçlarına Kanuna eklenen maddenin yayımlandığı tarihten sonra fer’i alacak da hesaplanmayacak.