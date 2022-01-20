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BOTAŞ'tan kısıtlama açıklaması: 10 gün sürecek

İran'ın arıza nedeniyle 10 gün doğal gaz veremeyeceği bildiriminde bulunduğunu duyuran BOTAŞ, "Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır." açıklaması yaptı.

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BOTAŞ, akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, İran tarafının arıza nedeniyle 10 gün doğal gaz veremeyeceği bildirimini yaptığını açıkladı.

Arızanın daha erken çözümü için İran tarafıyla görüşmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, “Konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır.” denildi.

 

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