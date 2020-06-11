Boya satışları katlandı

11 Haziran 2020

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Salgında evde geçirilen yaklaşık 3 aylık süre, boya gibi dekorasyon ürünü satışına yansıdı. Sıkılan tüketici en çok hobi boyalarına, mobilya boyamaya yöneldi. E-ticarette hobi boyası satışı geçen yıla göre 30 kat, duvar boyası satışları yüzde 443, rulo fırça satışları da yüzde 1.178 arttı. Tüketici, yenilik için tek duvar boyamaya başlayınca, küçük ambalaj daha çok tercih edildi. Sektörün, yılbaşında belirlediği gibi yüzde 15 büyümeyle yılı kapatması bekleniyor.

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Başkanı Akın Akçalı, hobi- sanat pazarında hızlı yükseliş trendi olduğunu söyledi. İç pazarın bu yıl ilk çeyrekte geçen yıla göre genel olarak yüzde 10 büyüdüğünü belirten Akçalı, “Sonra frene basıldı. İkinci çeyrekte toparlanma var. Boyada yeni projeler yani inşaatın oranı yüzde 20’lerden, yüzde 5’e düştü. Yenileme tarafı artıyor. Böyle giderse ilk yarıyı artışla kapatacağız” dedi. IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, “Nisan ve sonrasında satın almalar evdeki vakti daha verimli hale getirmeye göre şekil aldı” dedi. Koçtaş Ticari Grup’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Kesimer, salgında insanların ortamı güzelleştirmek ve keyifli vakit geçirmek için boyaya yöneldiğini ifade etti. Kesimer, hobi boyalarında online satışların 30 kat arttığını, genel boya satışlarının da yüzde 80 arttığını belirtti. Boyanın temizlik aracı olarak da görüldüğü vurgulayan Kesimer, “Hiç olmazsa tek duvar, kolon, TV arkası gibi küçük alanları renklendirerek odanın geneline farklılık katmak bu dönemde öne çıkıyor. Özellikle küçük ambalaj satışlarımızın artması bunun göstergesi” dedi. Boyamayı daha çok kendilerinin yaptığını kaydeden Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, renklerde de gri tonlarının, nötr renklerin ve yeşil tonlarında pastel renklerin öne çıktığını ifade etti.

Hijyen boyaları öne çıktı

Bu süreçte mobilyaları yenilemek yerine boyamanın da tercih edildiğini söyleyen AkzoNobel (Marshall) Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, şunları söyledi: “Bu yönelimle sektörün perakende satışlarında ciddi hareketlenme oldu. Bu büyüme, pandemiyle durma noktasına gelen sanayi ve inşaat üretiminin yerine ikame etmeye başladı. Hijyen hassasiyetiyle antibakteriyel ürünlere olan talep de arttı.”

İhracat açığı 2. yarıda kapanacak



Boya sektörü ihracatı, yılın ilk 5 ayında yüzde 11.32 düşerek, 300 milyon 862 bin dolar oldu. Genellikle bahar aylarında satışları artan sektörün ihracatı, mayısta ise yılın en düşük ayını geçirdi. İhracat, 44.52 düşerek, 46.8 milyon dolara geriledi. BOSAD Başkanı Akın Akçalı, “İhracattaki düşüşü 3. ve 4. çeyrekte kapatacağımızı ön görüyoruz” dedi. AkzoNobel Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ ise birçok ülkeye girişlerin durdurulmasının ihracatı etkilediğini söyleyerek, normalleşme ile birlikte önümüzdeki dönemde tekrar artış beklediklerini kaydetti.